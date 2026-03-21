Para cerrar el primer día en la doceava fecha del Clausura 2026, la “Máquina” de Cruz Azul visitará a los “Cañoneros” de Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de Azteca 7, FOX, FOX One y Tubi.

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Universal Deportes 11:17 PM Empate entre Mazatlán y Cruz Azul Mazatlán (1-1) Cruz Azul. Por diferencia de goles, los celestes dejaron escapar la oportunidad de recuperar el liderato del torneo.

Universal Deportes 11:00 PM Se agregan seis minutos al segundo tiempo

Universal Deportes 10:56 PM ¡Gol de Cruz Azul! El "Toro" Fernández recupera el empate en el 86´.

Universal Deportes 10:25 PM ¡Gol de Mazatlán! Josue Ovalle abre el marcador en el 47´.

Universal Deportes 10:15 PM Comienza el segundo tiempo

Universal Deportes 09:57 PM Termina el primer tiempo Mazatlán (0-0) Cruz Azul

Universal Deportes 09:55 PM Se agregan dos minutos al primer tiempo

Universal Deportes 09:20 PM Rueda el balón en el Estadio El Encanto

Universal Deportes 09:20 PM Kevin Mier reaparece en la portería de Cruz Azul, después de superar una lesión que lo dejó fuera desde noviembre del 2025

Universal Deportes 08:27 PM Alineaciones de Mazatlán y Cruz Azul confirmadas para el partido

ASÍ SALE LA MÁQUINA EN MAZATLÁN 🚂💙 pic.twitter.com/VuOEuhXegw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) March 21, 2026

Mazatlán y Cruz Azul, durante la fase regular del Clausura 2025 - Fotos: Imago7

¿Cómo llegan Mazatlán y Cruz Azul a la Jornada 12 del Clausura 2026?

Cruz Azul jugará para pintar el liderato de celeste, después de que Chivas le arrebató la cima del Clausura 2026.

Los cementeros llegarán a este encuentro después de asegurar su pase a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf. En la búsqueda de apropiarse de un bicampeonato en el torneo internacional, eliminaron a los “Rayados” de Monterrey del camino.

En el futbol mexicano, los dirigidos por Nicolás Larcamón suman veintiséis puntos, obra de ocho victorias, dos empates y una derrota.

En la otra cara de la moneda, Mazatlán ocupa el quinceavo lugar de la tabla general con siete derrotas, tres victorias y un empate.

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