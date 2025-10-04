Liga MX: León vs Toluca - EN VIVO - Jornada 12 - Apertura 2025

La fecha sabatina de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX tras consigo el duelo entre el León y los Diablos Rojos del Toluca en el estadio Nou Camp.

Los Panzas Verdes no llegan en su mejor momento a este partido, pues en la jornada pasada sufrieron una dolorosa derrota de 2-0 frente los Bravos de Juárez en la frontera del país. En sus últimos cuatro duelos, La Fiera suma dos empates y dos derrotas

Previo a este duelo, León está en la parte media de la clasificación, específicamente en el puesto número 12 con la misma cantidad de puntos, por lo que buscan una victoria para subir unos cuantos escalones.

Lee también: MLB: Histórica actuación del mexicano Alejandro Kirk ante Yankees le da ventaja a los Blue Jays en Serie Divisional

Toluca sigue demostrando que está en una gran versión. Su último partido fue frente al LA Galaxy por el Campeones Cup, donde el cuadro mexiquense se impuso 3-2 a los angelinos, pero antes de este partido coleccionaron una victoria de 3-1 sobre el Mazatlán.

El equipo de Mohamed llega como líder de la clasificación con 25 puntos, empatado con Monterrey, pero la diferencia de goles los coloca en lo más alto de la tabla.

MINUTO A MINUTO DE LEÓN VS TOLUCA