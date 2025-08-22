Liga MX: Juárez vs Santos- EN VIVO - Jornada 6 - Apertura 2025

Más Información
Gianni Infantino entregó a Donald Trump el trofeo de la Copa del Mundo "por ser un ganador"; así fue el encuentro en la Casa Blanca
Mikel Arriola presume beneficios de recibir el Mundial 2026; destaca impacto en lo deportivo, económico y social
La Jornada 6 del Apertura 2025 abrirá su telón con un encuentro entre Juárez y Santos Laguna.
Mientras la noche cae en el Estadio Olímpico Benito Juárez, ambas escuadras se harán frente con el deseo de llevarse los tres puntos correspondientes a la fecha.
Por un lado, Santos Laguna se encuentra en el octavo lugar de la tabla general. Mientras que, en contraste, los “Bravos” de Juárez ocupan el puesto catorce.
A la par de este encuentro, Querétaro y el Atlético de San Luis también se harán frente. Y más tarde, los “Xolos” de Tijuana recibirán la visita de los rojiblancos de Chivas.
Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.
Lee también Gonzalo Piovi se quedará en Cruz Azul; se caen las negociaciones con el Inter Miami