Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

La acción en el futbol mexicano continuará este sábado, después de que los Rayados de Monterrey abrieron el telón de la tercera fecha del Clausura 2026 con una goleada contra los Cañoneros de Mazatlán.

Mientras que Chivas recibirá a Querétaro, Tigres y Toluca se enfrentarán en un duelo que evoca a la final del torneo pasado, donde los Diablos Rojos conquistaron su bicampeonato. Unas horas más tarde, Cruz Azul y Puebla se medirán en el Estadio Cuauhtémoc.

A continuación, los horarios y canales para ver cada uno de los partidos.

Toluca es el líder del Clausura 2026 tras la Jornada 2

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Sábado, 17 de enero

Necaxa vs Atlas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Claro Sports , ViX Premium , Claro Sports YouTube y Pluto TV .

vs | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , , y . Chivas vs Querétaro | 17:07 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video .

vs | 17:07 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de . Tigres vs Toluca | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One , FOX y Azteca 7 .

vs | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Cruz Azul vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN , ViX Premium y Las Estrellas .

vs | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Tijuana vs Atlético de San Luis | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.

