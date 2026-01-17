Más Información

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

Liga MX: Horarios y canales para ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026; HOY, sábado 17 de enero

NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

NFL: Bills y Josh Allen, a ganar en hostil sede frente a los Broncos

NFL: 49ers intentará dar otra sorpresa, ahora contra los Seattle Seahawks

NFL: 49ers intentará dar otra sorpresa, ahora contra los Seattle Seahawks

Chivas vive un arranque que ilusiona; HOY enfrentan al Querétaro

Chivas vive un arranque que ilusiona; HOY enfrentan al Querétaro

Cruz Azul enfrenta al Puebla en el estadio Cuauhtémoc; ¿quién es el local?

Cruz Azul enfrenta al Puebla en el estadio Cuauhtémoc; ¿quién es el local?

La acción en el futbol mexicano continuará este sábado, después de que los Rayados de Monterrey abrieron el telón de la tercera fecha del con una goleada contra los Cañoneros de Mazatlán.

Mientras que Chivas recibirá a Querétaro, Tigres y Toluca se enfrentarán en un duelo que evoca a la final del torneo pasado, donde los Diablos Rojos conquistaron su bicampeonato. Unas horas más tarde, Cruz Azul y Puebla se medirán en el Estadio Cuauhtémoc.

A continuación, los horarios y canales para ver cada uno de los partidos.

Lee también

Toluca es el líder del Clausura 2026 tras la Jornada 2 / Foto: Imago7
Toluca es el líder del Clausura 2026 tras la Jornada 2 / Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Sábado, 17 de enero

  • Necaxa vs Atlas | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Claro Sports, ViX Premium, Claro Sports YouTube y Pluto TV.
  • Chivas vs Querétaro | 17:07 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de Amazon Prime Video.
  • Tigres vs Toluca | 19:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.
  • Cruz Azul vs Puebla | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Las Estrellas.
  • Tijuana vs Atlético de San Luis | 21:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX One.

Lee también

Cruz Azul vence al Atlas en la jornada 2 del Clausura 2026 / Foto: Imago7
Cruz Azul vence al Atlas en la jornada 2 del Clausura 2026 / Foto: Imago7

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS