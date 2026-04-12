Aún con Chivas en el liderato, pese a su reciente caída ante Tigres, este domingo continuará la fase regular del Clausura 2026 con dos partidos que cerrarán la catorceava fecha del torneo.

Al mediodía, Pumas recibirá a Mazatlán en el estadio Olímpico Universitario con la obligación de obtener una victoria que le permita amarrar su pase a la Liguilla del balompié mexicano.

Por la noche, el bicampeón Toluca jugará contra el Atlético de San Luis en “El Infierno”. De momento, los “Diablos Rojos” ocupan el cuarto lugar de la tabla por debajo de Guadalajara, Cruz Azul y Pachuca.

Cabe destacar que, para fortuna de los aficionados de la Liga MX, ambos partidos de este domingo se transmitirán por televisión abierta.

Lee también América y Cruz Azul decepcionan con insípido empate en el Clásico Joven

Keylor Navas con Pumas, durante la fase re4gular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7

¿A qué hora y por dónde se podrán ver los últimos partidos de la Jornada 14 del Clausura 2026?

Domingo, 12 de abril

Pumas vs Mazatlán | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium , TUDN y Las Estrellas .

vs | 12:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de , y . Toluca vs Atlético de San Luis | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de ViX Premium, TUDN y Canal 5.

Lee también Pumas tiene prohibido confiarse ante el Mazatlán FC porque debe asegurar su boleto a Liguilla