Liga MX: Henry Martín y Pachuca acaparan el Balón de Oro

El Pachuca llegó como el equipo con más nominaciones en la entrega del Balón de Oro 2023, pero Henry Martín resultó el gran ganador.

El delantero del América se quedó con tres premios: Mejor Jugador, Mejor Delantero y Goleador del Año, lo que reflejó su protagonismo durante la temporada 2022-23 del futbol mexicano, más allá de que no logró el título de Liga con las Águilas.

"Agradezco a la gente que siempre me ha apoyado y ha creído en mí, porque gracias a ellos estoy aquí", dijo el yucateco en un video, porque no asistió debido a estar concentrado con la Selección Mexicana que disputa la Copa Oro.

Entre rama varonil y femenil, los Tuzos se llevaron media docena de premios. La delantera Charlyn Corral se quedó con dos: Mejor Jugadora y Goleadora del Año.

"Fui 'Pichichi' en España y cuando volví a México me puse como objetivo hacerlo en mi país", compartió la goleadora. "Me da mucho gusto ver que el futbol femenil va en crecimiento y esto no va a parar".

El uruguayo Guillermo Almada ganó el Balón de Oro al mejor entrenador, mientras que la española Milagros Martínez se lo adjudicó en la Liga MX Femenil, gracias a su trabajo con el FC Juárez.

El americanista Diego Valdés fue el Mejor Volante Ofensivo y su ahora compañero Kevin Álvarez se llevó el premio como lateral, por su trabajo con los Tuzos.

6 Balones de Oro Se llevó el Pachuca, para ser el club más ganador.

LISTA DE GANADORES

Técnico del Año - Guillermo Almada (Pachuca)

Goleadora del Año - Charlyn Corral (Pachuca)

Volante Ofensivo - Diego Valdés (América)

Portero del Año - Nahuel Guzmán (Tigres)

Defensa Lateral - Kevin Álvarez (Pachuca)

Jugadora Menor del Año - Alice Soto (Pachuca)

Medio Defensivo del Año - Luis Chávez (Pachuca)

Mejor Jugador Liga de Expansión - Ricardo Marín (Celaya)

Defensa Central del Año - Víctor Guzmán (Monterrey)

Delantero del Año - Henry Martín (América)

Goleador del Año - Henry Martín (América)

Director Técnico Femenil - Milagros Martínez (FC Juárez)

Jugadora del Año - Charlyn Corral (Pachuca)

Gol del Año - André-Pierre Gignac (Tigres)

Novato del Año - Emilio Lara (América)

Jugador del Año - Henry Martín (América)

