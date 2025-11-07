Liga MX: FC Juárez vs Querétaro - EN VIVO - Jornada 17 del Apertura 2025

Los “Bravos” de Juárez y los “Gallos Blancos” de Querétaro abrirán la última fecha de la fase regular, donde se definirá el futuro del balompié mexicano.

Por un lado, Querétaro mantiene la esperanza de clasificar al Play-In del Apertura 2025. Para amarrar su boleto, los “Gallos Blancos” forzosamente necesitan de una victoria. Sumado a que Pumas, Santos Laguna y Atlas no ganen sus respectivos partidos, ya que esto los eliminaría del actual certamen.

En contraste, los “Bravos” de Juárez se encuentran momentáneamente a salvo en el séptimo lugar de la tabla general. Sin embargo, una derrota complicaría sus planes de mantenerse en la zona de Play-In.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Minuto a minuto de FC Juárez vs Querétaro; hoy, viernes 7 de noviembre