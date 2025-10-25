Liga MX: El Cruz Azul quiere doblegar a Rayados, HOY, en Ciudad Universitaria

Cruz Azul y Monterrey se enfrentan en el estadio Olímpico Universitario, en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 15.

Este encuentro que pondrá cara a cara a dos equipos que pelean en la parte alta de la tabla y que llegan con contextos similares: clasificados a la fase final, aunque con el objetivo de no bajar el ritmo en el tramo final de la fase regular.

La Máquina arriba con 29 puntos, en la quinta posición general, aunque su rendimiento reciente ha generado dudas. Apenas suma una victoria en los últimos cinco compromisos y viene de empatar con Necaxa, en un partido donde volvió a mostrar problemas para sostener ventajas. Aun así, el conjunto celeste se mantiene como uno de los más equilibrados del campeonato, con una base de juego que, cuando funciona, lo hace ver como un candidato serio.

Del otro lado, Monterrey llega con 30 unidades y marcha en el tercer peldaño. Atraviesa un buen momento, pues no han perdido en sus últimos cuatro partidos y su ofensiva se coloca como una de las más peligrosas del circuito.

Los encuentros entre celestes y rayados suelen ser para cualquiera, aunque con ligera inclinación hacia los capitalinos. De los últimos cinco enfrentamientos, tres han terminado con victoria de Cruz Azul, por un triunfo de Monterrey, y un empate.