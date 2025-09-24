Liga MX: Cruz Azul vs Querétaro - Minuto a minuto EN VIVO - Jornada 10 del Apertura 2025

Esta noche el Cruz Azul recibe al Querétaro en el estadio Olímpico Universitario en busca de mantener su paso imbatible en el torneo. Con siete victorias consecutivas, la Máquina está en la cima de la tabla y busca lastimar a unos Gallos que están en la parte baja del campeonato.

El historial entre ambos conjuntos se inclina hacia un solo lado. De los últimos 10 partidos, el cuadro celeste ha ganado siete por dos triunfos para Querétaro, y un empate. Además de los antecedentes, la actualidad, la lógica también colocan a Cruz Azul como el gran favorito de la noche.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido.

Cruz Azul vs Querétaro: Minuto a Minuto