Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

El Cruz Azul y los Pumas se enfrentan sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc en un duelo sumamente interesante e importante para ambas instituciones.

Es una realidad que los dos equipos atraviesan por distintas realidades, pero llegan a este compromiso con la necesidad de ganar.

Por su parte, La Máquina está obligada a ganar para recuperar la cima de la clasificación general, ya que el Toluca y los Tigres derrotaron al América y al Atlético San Luis, respectivamente.

Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Cruz Azul vs Pumas