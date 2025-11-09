Más Información
El Cruz Azul y los Pumas se enfrentan sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc en un duelo sumamente interesante e importante para ambas instituciones.
Es una realidad que los dos equipos atraviesan por distintas realidades, pero llegan a este compromiso con la necesidad de ganar.
Por su parte, La Máquina está obligada a ganar para recuperar la cima de la clasificación general, ya que el Toluca y los Tigres derrotaron al América y al Atlético San Luis, respectivamente.
Universal Deportes 08:52 PM
Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025
