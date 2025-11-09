Más Información

Hormiga González, campeón de goleo de la Liga MX; comparte título con Paulinho y Joao Pedro

Hormiga González, campeón de goleo de la Liga MX; comparte título con Paulinho y Joao Pedro

Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

Sin Rotondi, pero con la mira en el liderato; Cruz Azul se mide a Pumas en Puebla

Sin Rotondi, pero con la mira en el liderato; Cruz Azul se mide a Pumas en Puebla

PGA Tour: Garrick Higgo, el joven sudafricano que busca la gloria en Los Cabos

PGA Tour: Garrick Higgo, el joven sudafricano que busca la gloria en Los Cabos

Chivas ilusiona a su afición y los MEMES tras la victoria sobre Monterrey lo confirman

Chivas ilusiona a su afición y los MEMES tras la victoria sobre Monterrey lo confirman

El Cruz Azul y los Pumas se enfrentan sobre la cancha del estadio Cuauhtémoc en un duelo sumamente interesante e importante para ambas instituciones.

Es una realidad que los dos equipos atraviesan por distintas realidades, pero llegan a este compromiso con la necesidad de ganar.

Por su parte, La Máquina está obligada a ganar para recuperar la cima de la clasificación general, ya que el Toluca y los Tigres derrotaron al América y al Atlético San Luis, respectivamente.

Aquí puedes seguir el minuto a minuto del Cruz Azul vs Pumas

Universal Deportes 08:52 PM

Liga MX: Cruz Azul vs Pumas – EN VIVO – Jornada 17 – Apertura 2025

Google News

Noticias según tus intereses