Este sábado, Chivas recibirá a Santos Laguna para disputar la Jornada 11 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido. Mismo que podrá verse a través de la señal de Amazon Prime Video.

Universal Deportes 05:21 PM ¡Gol de Chivas! La "Hormiga" González anota en el minuto once.

Universal Deportes 05:09 PM ¡Rueda el balón en el Estadio Akron!

Universal Deportes 04:37 PM Alineaciones de Chivas y Santos Laguna confirmadas para el partido

Universal Deportes 03:44 PM Chivas ya se encuentra en el Estadio Akron para disputar la Jornada 11 del Clausura 2026

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Chivas recibe a Santos Laguna en el Akron / Fotos: Imago7

¿Cómo llegan Chivas y Santos Laguna a la Jornada 11 del Clausura 2026?

En apariencia, Chivas la tendrá fácil ante Santos Laguna. Los rojiblancos, desde el tercer lugar de la tabla general, recibirán la visita del equipo que se encuentra hasta el sótano del torneo Clausura 2026.

Después de apropiarse del Clásico Tapatío, el “Rebaño Sagrado” llegará a este encuentro con un saldo de siete victorias y dos derrotas, sumado a que tiene pendiente el partido correspondiente a la novena fecha del torneo porque el Estadio Akron estuvo ocupado, a principios de marzo, para disputar el Clásico de Leyendas entre figuras del Real Madrid y Barcelona.

En un escenario totalmente contrario, Santos Laguna llegará al compromiso como el último equipo de la tabla con siete derrotas, dos empates y una victoria. Precisamente, en la fecha más reciente del torneo, sellaron su único triunfo ante los “Xolos” de Tijuana, por lo que les servirá como un impulso anímico para enfrentar a Chivas.

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