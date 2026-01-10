Liga MX: Chivas vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026

Las Chivas y el Pachuca inauguran la actividad sabatina de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.

El Rebaño y los Tuzos se enfrentan sobre la cancha del estadio Akron, con el objetivo de arrancar con el pie derecho el nuevo torneo del futbol mexicano.

El equipo de Gabriel Milto les hace los honores a los hidalguenses, en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha.

La escuadra rojiblanca necesita demostrar para qué está hecha realmente, sobre todo, tras la actuación que ofreció en los cuartos de final de la Liguilla pasada.

Para la institución tapatía, la misión es mejorar lo realizado en el Apertura 2025, es decir, deberá avanzar por lo menos a las semifinales.

Además, las Chivas tratarán de evitar llegar a los nueve años sin conquistar el título de la Liga MX.

La última ocasión que el Rebaño se consagró campeón fue en el Clausura 2017, por lo que podría romper su sequía antes de cumplir los nueve años.

Po tal motivo, para los dirigidos por Gabriel Milito es sumamente importante iniciar con el pie derecho su participación en el nuevo torneo.

Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Pachuca





45' 🇦🇹 ¡GOOOOL DEL GUADALAJARA! 🐐



🔥 GRAN PASE DE EFRAÍN ÁLVAREZ QUE PONE UN BOMBÓN AL CORAZÓN DEL ÁREA, Y DANIEL AGUIRRE LA MANDA A GUARDAR 😍



CHIVAS 2-0 Pachuca pic.twitter.com/6uwEYNAMGu — CHIVAS (@Chivas) January 11, 2026





¡ASÍ EL PRIMER GOL DEL AÑO PARA EL GUADALAJARA! ¡QUE BUENA, OTAKU! 😍



EN VIVO 👉🏻 https://t.co/VAqla787G1 pic.twitter.com/hg5RomUSRk — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026





16' 🇦🇹 ¡GOOOOOL DE LAS CHIVAAAS! 🇦🇹



¡GRAN JUGADA COLECTIVA QUE BRIAN GUTIERREZ FILTRA EL BALÓN Y LA 'HORMIGA' LA MANDA A LA RED! pic.twitter.com/eOVPPswEwi — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026





🇦🇹 ¡ARRANCA EL PARTIDOOOO! 🔥



YA SONRÍE EL 2026 PORQUE YA LO JUEGA EL REBAÑO SAGRADO 😍@PrimeVideoMX 👉🏻 https://t.co/JC0FcUq1cf pic.twitter.com/a5AQfjjxy2 — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026





🙋🏻‍♂️ | Este es el primer #XITuzo del Clausura 2026 con el que enfrentaremos hoy a Chivas #ChivasPachuca pic.twitter.com/N1BBvNrsbB — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 10, 2026

🇦🇹 ¡EL XI QUE VA A ESTRENAR EL 2026!



Ellos son los elegidos para luchar por el triunfo en casa 🏟️ #MásAcciónMásDiversión en @calientesports 🔥👉🏻 https://t.co/so7lhZeJU8 pic.twitter.com/NMAu4sq928 — CHIVAS (@Chivas) January 10, 2026

👕 | Listos para defender nuestros colores #ChivasPachuca pic.twitter.com/xby84B4hEs — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) January 10, 2026