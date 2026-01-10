Más Información
Samuel García, gobernador de Nuevo León, apostó su sueldo a que Países Bajos jugará el Mundial 2026 en Monterrey
Las Chivas y el Pachuca inauguran la actividad sabatina de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.
El Rebaño y los Tuzos se enfrentan sobre la cancha del estadio Akron, con el objetivo de arrancar con el pie derecho el nuevo torneo del futbol mexicano.
El equipo de Gabriel Milto les hace los honores a los hidalguenses, en uno de los duelos más atractivos de la primera fecha.
La escuadra rojiblanca necesita demostrar para qué está hecha realmente, sobre todo, tras la actuación que ofreció en los cuartos de final de la Liguilla pasada.
Para la institución tapatía, la misión es mejorar lo realizado en el Apertura 2025, es decir, deberá avanzar por lo menos a las semifinales.
Además, las Chivas tratarán de evitar llegar a los nueve años sin conquistar el título de la Liga MX.
La última ocasión que el Rebaño se consagró campeón fue en el Clausura 2017, por lo que podría romper su sequía antes de cumplir los nueve años.
Po tal motivo, para los dirigidos por Gabriel Milito es sumamente importante iniciar con el pie derecho su participación en el nuevo torneo.
Sigue aquí el minuto a minuto del Chivas vs Pachuca
Universal Deportes 05:04 PM
Liga MX: Chivas vs Pachuca – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026
