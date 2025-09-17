Sin Roberto Alvarado, Yael Padilla y Hugo Camberos, las Chivas de Gabriel Milito buscan demostrar esta noche que el triunfo frente al América en la pasada edición del Clásico de México no fue un golpe de suerte.

El Piojo, por lesión (esguince de tobillo) no estará en el duelo frente a los Tigres, mientras que los juveniles ya concentraron con la Selección Mexicana Sub-20, rumbo al Mundial de la categoría a disputarse en Chile.

Esta es otra prueba de fuego para el Guadalajara, que salió airoso del encuentro frente a las Águilas. Dejar el sótano de la tabla y escalar a la posición 12 podría significar un envión anímico para el Rebaño.

El compromiso frente a los Tigres corresponde a la Jornada 1 del actual Apertura 2025. El cotejo se pospuso por temas de logística en el estadio Akron y la reprogramación significó una seguidilla de complicadas pruebas para las Chivas.

El siguiente sábado, también como local, enfrentarán al actual campeón Toluca y así terminar su complicada etapa del calendario. De salir airosos, podría ser el repunte de los rojiblancos que comanda Gabriel Milito.

“Estamos en un proceso. Se vienen partidos importantes y hay que seguir con la misma humildad. Entendemos la idea del profesor y queremos seguir por ese camino”, declaró Erick Gutiérrez, mediocampista del conjunto tapatío.