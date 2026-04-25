Liga MX: América vs Atlas EN VIVO - Jornada 17 del Clausura 2026

América y Atlas quieren seguir con vida en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX y esta noche chocarán en la última Jornada, en el renovado Estadio Banorte, casa de las Águilas.

Con 25 puntos, el América tiene en sus manos la posibilidad de definir su futuro en el actual certamen. Para estar en la Liguilla del futbol mexicano le basta con ganar o empatar, hoy frente a su afición.

En caso de perder, dependerá de lo que hagan los equipos que vienen atrás de ellos. Por su parte, los Zorros del Atlas deben sumar de a tres para asegurar su lugar.

Si los Rojinegros pierden o empatan esta noche en el Coloso de Santa Úrsula, esperan que los Xolos de Tijuana o el León no sumen en esta última jornada de la Liga MX.

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