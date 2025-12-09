Más Información

Liga MX: Altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026

Liga MX: Altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026

Diablos Rojos Femenil advierte que va por el bicampeonato; apuesta por el talento nacional en la Liga Mexicana de Softbol

Diablos Rojos Femenil advierte que va por el bicampeonato; apuesta por el talento nacional en la Liga Mexicana de Softbol

Concacaf Champions Cup: Así quedaron los cruces definidos; estos son los rivales de los equipos de la Liga MX

Concacaf Champions Cup: Así quedaron los cruces definidos; estos son los rivales de los equipos de la Liga MX

Liga MX: César Ramos y Marco Ortiz serán los encargados de dirigir la final del Apertura 2025

Liga MX: César Ramos y Marco Ortiz serán los encargados de dirigir la final del Apertura 2025

Ratifican a Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana tras el la Copa del Mundo 2026

Ratifican a Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana tras el la Copa del Mundo 2026

La final del torneo Apertura 2025 apenas se va a llevar a cabo esta semana, pero el resto de los equipos de la ya está planificando su semestre en el Clausura 2026, torneo que tendrá algunas modificaciones para la Liguilla de cara a la Copa del Mundo 2026.

A continuación, te presentamos las altas y bajas de cada equipo de la Liga MX para el próximo torneo.

Lee también

Toluca:

  • los Diablos por ahora no tienen altas ni bajas.

Tigres

  • los felinos no tienen altas ni bajas por el momento.

Tijuana

  • los Xolos no tienen altas ni bajas confirmadas, pero Cristian Arango es un rumor de llegada.

Santos

  • los Guerreros no tienen movimientos confirmados, pero los rumores indican que podrían perder a dos hombres importantes como Bruno Barticciotto y Carlos Acevedo.

Querétaro

  • Altas: Esteban González (DT)
  • Bajas: Benjamín Mora (DT)

Pumas

  • Altas: ninguna por ahora
  • Bajas: Aaron Ramsey
  • Rumores altas: Diber Cambindo, Cristian Arango y James Rodríguez

Puebla

  • Altas: ninguna por ahora
  • Bajas: Hernán Cristante (DT), Jesús Rivas, Juan Fedorco, Efraín Orona y Ricardo Marín

Lee también

Pachuca

  • los Tuzos nos tienen altas ni bajas confirmadas

Necaxa

  • Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez
  • Bajas: Fernando Gago (DT) y Ángel Chávez (Tapatío)

Monterrey

  • Altas: ninguna por el momento
  • Bajas: Sergio Ramos
  • Rumores altas: César Montes

Mazatlán FC

  • no tienen bajas ni altas confirmadas

León

  • Altas: Iván Rodríguez
  • Bajas: James Rodríguez

Chivas

  • Altas: por ahora no tiene confirmada la llegada de Ángel Sepúlveda
  • Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell

FC Juárez

  • Altas: Pedro Caixinha (DT)
  • Bajas: Martín Varini (DT)

Cruz Azul

  • la Máquina no tiene altas ni bajas confirmadas

Atlético San Luis

  • los potosinos no tienen altas ni bajas confirmadas

Atlas

  • Altas: Manuel Capasso (Olimpia)

América

  • las Águilas no tienen altas ni bajas confirmadas

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS