Liga MX: Altas y bajas de los 18 equipos de cara al Clausura 2026

La final del torneo Apertura 2025 apenas se va a llevar a cabo esta semana, pero el resto de los equipos de la Liga MX ya está planificando su semestre en el Clausura 2026, torneo que tendrá algunas modificaciones para la Liguilla de cara a la Copa del Mundo 2026.

A continuación, te presentamos las altas y bajas de cada equipo de la Liga MX para el próximo torneo.

Lee también Liga MX: Los cambios que tendrá la Liguilla del Clausura 2026; sin Play-In y sin seleccionados

Toluca:

los Diablos por ahora no tienen altas ni bajas.

Tigres

los felinos no tienen altas ni bajas por el momento.

Tijuana

los Xolos no tienen altas ni bajas confirmadas, pero Cristian Arango es un rumor de llegada.

Santos

los Guerreros no tienen movimientos confirmados, pero los rumores indican que podrían perder a dos hombres importantes como Bruno Barticciotto y Carlos Acevedo.

Querétaro

Altas: Esteban González (DT)

Bajas: Benjamín Mora (DT)

Pumas

Altas: ninguna por ahora

Bajas: Aaron Ramsey

Rumores altas: Diber Cambindo, Cristian Arango y James Rodríguez

Puebla

Altas: ninguna por ahora

Bajas: Hernán Cristante (DT), Jesús Rivas, Juan Fedorco, Efraín Orona y Ricardo Marín

Lee también Liga MX: César Ramos y Marco Ortiz serán los encargados de dirigir la final del Apertura 2025

Pachuca

los Tuzos nos tienen altas ni bajas confirmadas

Necaxa

Altas: Martín Varini (DT), Raúl Martínez

Bajas: Fernando Gago (DT) y Ángel Chávez (Tapatío)

Monterrey

Altas: ninguna por el momento

Bajas: Sergio Ramos

Rumores altas: César Montes

Mazatlán FC

no tienen bajas ni altas confirmadas

León

Altas: Iván Rodríguez

Bajas: James Rodríguez

Chivas

Altas: por ahora no tiene confirmada la llegada de Ángel Sepúlveda

Bajas: Javier Hernández, Cade Cowell

FC Juárez

Altas: Pedro Caixinha (DT)

Bajas: Martín Varini (DT)

Cruz Azul

la Máquina no tiene altas ni bajas confirmadas

Atlético San Luis

los potosinos no tienen altas ni bajas confirmadas

Atlas

Altas: Manuel Capasso (Olimpia)

América

las Águilas no tienen altas ni bajas confirmadas

Lee también Concacaf Champions Cup: Así quedaron los cruces definidos; estos son los rivales de los equipos de la Liga MX