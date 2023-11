Liga de Expansión MX: ¿Fueron a fracturar a al “Hobbit” Bermúdez?

“El Hobbit” Christian Bermúdez, volante ofensivo del Atlante, ha sido reportado con una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo producto de una dura entrada en el encuentro de ida de los cuartos de final ante los Cimarrones de Sonora, que ganaron el juego 2-0.

Bermúdez ha quedado fuera de la Liguilla, lo que es una baja muy dura para los Potros y su técnico Mario García espera que la Comisión Disciplinaria castigue con firmeza este tipo de acciones, porque pareció que iban con toda la intención de sacar de la cancha al veterano futbolista.

“Lo de Christian es muy doloroso, por la forma en que trabaja, por la edad que tiene y luego ver la jugada… Entiendo que es futbol, solo es un poco que si no sancionamos de forma más severa… Es la segunda o tercera ocasión que lo lesionan en esta fase y no, no fue fortuita”, comentó el director técnico.

🚨REPORTE MÉDICO🚨



Sobre el estado médico de nuestro jugador Christian "Hobbit" Bermúdez.

Al minuto 21 del juego de ida celebrado en el estadio Héroes de Nacozari, en una jugada a la altura del medio campo por la banda, el defensor de Cimarrones, José Rodríguez, golpeó fuertemente a Bermúdez quien salió del terreno de juego, ya no pudo volver a la cancha.

José Rodríguez sólo fue amonestado.

“Hay que analizar esa jugada… Se pudo haber evitado y al final es una fractura… Hoy la gente nuestra propia afición nos dirá de todo, pero perdimos a nuestro mejor hombre y claro que afecta, pero ya está, hay que trabajar, ser inteligentes sin Christian y ganarlo con una diferencia de dos goles para que impere el futbol”.

HOBBIT BERMÚDEZ FRACTURADO 🏥



El día de ayer Christian el "Hobbit" Bermúdez recibió esta entrada y el jugador de Cimarrones no recibió ni la amarilla, mientras que el del Atlante se pierde el resto de la liguilla

¿Tú cómo la juzgas? #Atlante



¿Tú cómo la juzgas? #Atlante pic.twitter.com/QRhu9SOyFY — TVC Deportes (@TVCDeportes) November 16, 2023

Mario García pide a los árbitros que cuiden “más al jugador, es doloroso que no se cuide al jugador talentoso… Hay que ver que esta no es la Segunda División de antaño, estamos en la antesala de la primera y hay que jugar más parecido a la primera división”.

El mismo Hobbit en sus redes sociales se quejó de la forma tan violenta en que fueron a agredirlo: “Tanto tiempo de preparación para las finales y sí, llegan directo a hacerme esto… Eso no fue un accidente!!!”, escribió mostrando las huellas que le dejó la entrada.

