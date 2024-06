Leyenda del futbol italiano confesó su deseo de jugar en Boca Juniors

Muchas leyendas del futbol han sido jugadores del Boca Juniors de Argentina. Diego Armando Maradona, Juan Román Riquelme, Daniele De Rosssi, actualmente está Edinson Cavani... Y todo indica que en el futuro podría llegar otra leyenda italiana, al menos así lo expresó dicho jugador.

Lee también Italia sufre con Croacia, pero rescata el empate en el último minuto y avanza a octavos

Se trata de Lorenzo Insigne, exdelantero del Napoli actualmente en la MLS con el Toronto, que fue cuestionado por el diario Olé de Argentina por si le gustaría jugar en Sudamérica.

"Sí, me gustaría. La Selección de Diego (Maradona). Pero ahora tengo 33 años, estoy muy viejito. Nunca se sabe. La hinchada argentina es como la napolitana: muy calurosa".

El tatuaje de Lorenzo Insigne en honor a Diego Armando Maradona / Foto: Especiales

Cuando se le pidió que elija un equipo, no lo dudó. "Pienso que Boca. Me gusta su hinchada como a Daniele (De Rossi). Lo llamaban Tano ahí. Una gran hinchada. No miro los partidos por el horario, pero Boca. La Bombonera es un estadio increíble. He hablado en la selección algunas veces con Daniele y me dijo que es una hinchada es increíble" declaró el futbolista italiano.

Por su paso por Napoli, donde jugó más de 10 años, Insigne creó una gran relación con Maradona, a quien se tatuó en su pierna izquierda.

Lee también Los divertidos memes que dejó el empate entre Italia y Croacia en la Eurocopa