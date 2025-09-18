León Marchand, el astro francés de la natación estará en México

El astro francés Léon Marchand, sensación en los Juegos Olímpicos París 2024, estará presente en la Copa Internacional de Natación Curso Corto 2025, que se disputará en Querétaro entre hoy y el domingo.

El evento, organizado por el entrenador Raimundo Salgado, reunirá a más de mil nadadores de todas las edades, desde los nueve años hasta la primera fuerza, consolidándose como una de las competencias más prestigiosas en el país.

Marchand, entrenado por el legendario Bob Bowman (quien también fue coach del legendario Michael Phelps), se robó los reflectores en París con cuatro medallas de oro individuales y un bronce en relevos, además de imponer múltiples récords olímpicos. Su presencia en México convierte a esta competencia en un verdadero imán para la comunidad acuática, que tendrá la oportunidad de ver de cerca al mejor nadador del mundo en una piscina corta de 25 metros, ideal para carreras explosivas.

Además del francés, está confirmada la participación de nadadores de élite que trabajan con Bowman, con quien Marchand estuvo presente en un homenaje a Ronald Johnson en la Universidad de Arizona, en noviembre de 2023.

Los otros nadadores de élite que competirán son: Hubert Kós (Hungría: Campeón olímpico en 200 metros espalda en París 2024, además de poseer tres medallas en Campeonatos Mundiales). Chase Kalisz (Estados Unidos: Especialista en estilos combinados, medallista olímpico con oro en Tokio 2020 y plata en Río de Janeiro 2016, en los 400 metros estilos). David Schlicht (Australia: Especialista en braza y estilos, ganador de plata en el relevo 4×200 libre en el Mundial 2024).

El equipo de Acuática Nelson Vargas aportará una de las delegaciones más grandes, con casi 200 competidores, y buscará quedarse con el título por equipos.

Además del espectáculo deportivo, el torneo marcará el inicio de una nueva etapa para la natación tricolor, al regirse por el nuevo reglamento de la Federación Mexicana de Natación, recién aprobado en su Congreso Técnico.

Oportunidad única de convivir con ídolos internacionales.