Laura Burgos poco a poco asimila ser la mejor del mundo en su deporte

Aunque el mundo la reconoce como la mejor, Laura Burgos aún camina con humildad en el muay thai. En entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, la bicampeona mundial y campeona de los World Games confesó que todavía no termina de comprender lo que significa ser la número uno, pero recalcó el orgullo que siente al verse en ese peldaño.

“Es fuerte escuchar que soy la mejor del mundo. Trato de no pensar mucho en ello, pero es algo que me llena de orgullo y por lo que trabajé durante muchos años”, reflexiona.

Burgos no dudó en compartir un poco sobre su disciplina, con la intención de sumar a más interesados y buscar que el deporte siga dando pasos al frente. “El muay thai es un arte marcial y se conoce como boxeo tailandés. Utilizamos puntos del cuerpo que son las piernas, los brazos, los codos y las rodillas. Es bastante intenso, tiene un trasfondo cultural y valores muy importantes”.

Con varias peleas ganadas en su carrera deportiva, la multicampeona habló sobre las características del peleador mexicano, al que consideró un guerrero por naturaleza. “Los peleadores mexicanos tenemos pasión, somos aguerridos. Tenemos sangre azteca y eso se nota. El mundo reconoce nuestra historia y sabe que tenemos muchos buenos representantes en el boxeo o la UFC”.