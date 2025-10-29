Las “ideas locas” de Daniela Leal dan como resultado el primer Juego de Estrellas de la LMS

Horacio De la Vega reconoció que la batuta de la Liga Mexicana de Softbol (LMS) debía tomarla una mujer. Su elección fue la recién retirada Daniela Leal, quien en el primer año de la Liga (2023) jugó para El Águila de Veracruz y hoy llena la oficina de “ideas locas”, como ella misma llama a la implementación de un Juego de Estrellas.

“La idea básicamente nace de pensar: ¿qué más podemos hacer en la Liga Mexicana de Softbol?”, cuenta Leal. “Sabemos que la temporada es corta, de enero a marzo, las ideas locas nunca me las han apagado de este lado”, añadió.

Leal reconoce que la juventud de la liga también permite experimentar con las decisiones que se toman y que tienen como resultado la creación del primer Juego de Estrellas en la breve historia de la LMS.

“Este proyecto, al ser nuevo, da pauta a que puedas pensar fuera de la caja. Si bien, la Liga Mexicana de Beisbol ya tiene 100 años y tienen mucho tiempo haciendo las cosas de una manera, la ventaja que tenemos aquí es que no existía una liga de softbol, este será el tercer año y en cada uno de ellos hemos dicho: ‘¿qué pasa si…?’, ¿qué podemos mejorar para que este siga siendo un buen espectáculo y que siga atrayendo gente de todos lado”, revela en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

“Las ideas locas siempre han estado en mi ADN porque me gusta arriesgarme. Tengo la fortuna de que tanto Horacio, como los equipos, han apoyado estas ideas locas. Ahora el sueño de pensar qué pasaría si tenemos un Juego de Estrellas, ahora es una realidad. Gracias a Mauricio (Martínez) y las Bravas, la primera edición será en León”, concluyó.