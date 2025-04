Las Chivas, a sobrevivir en el Clausura 2025; hoy, visitan al Mazatlán FC

Las Chivas vienen de perder dos partidos consecutivos contra Cruz Azul y Monterrey y complicaron su clasificación a la fase final del Clausura 2025. La afición está molesta y las protestas fuera de Verde Valle entre semana exigen una victoria sobre el Mazatlán que los meta, al menos, a zona de Play-In.

El Guadalajara ocupa actualmente el lugar 12 de la tabla de posiciones, con 16 puntos, los mismos que los Cañoneros, pero en un escalón inferior por la diferencia de goles. La realidad es, que este partido se siente como una final para los aficionados de Chivas que aspiran a clasificar y para Gerardo Espinoza es una prueba de fuego. El pastor de este Rebaño aún no gana en Liga MX y con tres jornadas por jugar, su puesto estaría en la cuerda floja si no evita la humillación de no clasificar. Chivas no vive su mejor momento, pero las estadísticas están de su lado y sirven para motivarse de cara a este choque. El historial entre estos clubes es de nueve partidos con balance de cinco triunfos rojiblancos, dos empates y dos victorias del Mazatlán. En territorio sinaloense jugaron cuatro veces y el equipo tapatío venció en dos, con un empate y una derrota.

Mazatlán viene de perder con el Atlético de San Luis, pero el estadio El Encanto ha sido la gran fortaleza de los Cañoneros, ya que 12 de sus 16 puntos los consiguieron ahí. En cambio, jugar fuera de casa este torneo ha sido una verdadera pesadilla para el Rebaño. En siete partidos ganaron solamente una vez, con un empate y cinco derrotas.

Para esta primera final de tres restantes del Guadalajara, Espinoza no podrá contar con Javier Chicharito Hernández, quien sufrió un golpe en el tobillo durante el entrenamiento de ayer y se perdió la convocatoria. Además, Luis Romo no es elegible por la roja que sufrió contra Rayados la jornada pasada y Omar Govea se recupera de un esguince en el tobillo derecho. En la zaga aparece Diego Delgadillo, joven de 21 años que juega en el Tapatío.