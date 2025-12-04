Lando Norris descarta pedirle a Piastri cederle su posición en pelea por el título de F1

Lando Norris aseguró que no le pedirá a Oscar Piastri, su compañero de equipo en McLaren, que ceda un lugar para favorecerlo en la lucha a tres bandas por el título de la Fórmula 1 con Max Verstappen en el Gran Premio de Abu Dabi, el último de la temporada.

Norris tiene una ventaja de 12 puntos sobre Verstappen de cara a la carrera del domingo, con Piastri cuatro puntos más atrás.

Si Verstappen está muy por delante de ambos McLaren, es posible que Piastri se encuentre en una situación en la que no pueda ganar el título por sí mismo, pero pueda ayudar a Norris en su intento por el título. Si Verstappen gana el domingo, quedar entre los tres primeros sería suficiente para Norris.

"Honestamente, quiero decir, me encantaría, pero no creo que lo pediría porque depende de Oscar si lo permitiría. No creo que necesariamente dependa de mí", señaló Norris, sentado junto a Piastri y Verstappen en una conferencia de prensa previa a la carrera el jueves.

Norris agregó que creía que ayudaría a Piastri si los papeles se invirtieran, pero dijo que no habían discutido tales situaciones dentro del equipo.

"Personalmente, creo que lo haría, simplemente porque siento que así soy yo, pero esto, realmente no depende de mí", dijo Norris. “No voy a pedirlo. No quiero pedirlo porque no creo que sea necesariamente una pregunta justa”.

Piastri dejó el tema abierto. "No es algo que hayamos discutido", dijo. “Realmente no tengo una respuesta hasta que sepa qué se espera de mí”.

Norris tuvo la oportunidad de asegurar el título en el Gran Premio de Qatar de la semana pasada, pero un error en la estrategia de pits de McLaren le dio a Verstappen la victoria para aumentar sus posibilidades de defender el título. Piastri fue segundo y Norris cuarto en Qatar.

Verstappen dijo que planea simplemente "pasarlo bien ahí (en la pista), tratar de maximizar el resultado", pero admitió que en las circunstancias, “ni siquiera sé qué significa eso, en términos de dónde estás en la clasificación”.

George Russell, piloto de Mercedes, fue muy crítico de cualquier sugerencia de que se le pida a Piastri que sacrifique incluso las mínimas posibilidades de título, independientemente de si eso significa que ninguno de los pilotos de McLaren termine con el campeonato. Ningún piloto de McLaren ha ganado el título desde Lewis Hamilton en 2008.

"No creo que sea aceptable o razonable pedirle a un piloto que también tiene una oportunidad de campeonato en la última carrera que se mueva para su compañero de equipo", dijo Russell. “Creo que ambos necesitan tener una oportunidad y si pierden por eso, solo necesitas decir que el otro hizo un mejor trabajo y eso es correr”.