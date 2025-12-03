Liga MX: Los mejores MEMES del empate entre Cruz Azul ante Tigres

La Liga MX fue testigo este miércoles del final de la primera semifinal de ida del Apertura 2025, misma que terminó con un cerrado empate (1-1) entre Cruz Azul y Tigres.

Luego de un comienzo de locura, que vio a los dos equipos tener opciones frente a la meta, el juego cayó, dejando pocas emociones durante gran parte del compromiso, que tuvo que esperar para recuperar intensidad.

Con la llegada del complemento, fue Tigres el primero en tomar ventaja con un gol de Ángel Correa, pero, para su desgracia, un penalti de Gabriel Fernández sentenció el marcador.

El empate, que dejó todo en el aire, no pasó desapercibido para los usuarios en redes sociales, quienes compartieron su opinión con memes sobre lo visto en la cancha.

LOS MEJORES MEMES DEL PARTIDO

