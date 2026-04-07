LAFC vs Cruz Azul - EN VIVO - Ida de Cuartos de Final - Concacaf Champions Cup

Esta noche el Cruz Azul al Los Ángeles FC para buscar dar el golpe en la ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

En su más reciente duelo de Liga MX, el cuadro celeste cayó (1-2) frente al Pachuca como local, resultado que causó preocupación en la afición celeste. Por su parte, el LAFC viene de humillar (6-0) al Orlando City.

Marc dos Santos, estratega del LAFC, aseguró que el Cruz Azul llega como amplio favorito por ser el actual campeón, declaración con la que no está de acuerdo el técnico celeste.

El único antecedente entre ambas escuadras dentro de este torneo se presentó el 17 de diciembre de 2020, cuando el Los Ángeles FC dejó fuera (2-1) al Cruz Azul.

A continuación, les presentamos el minuto a minuto del partido.

LAFC VS Cruz Azul: MINUTO A MINUTO