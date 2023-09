La tenista mexicana Giuliana Olmos sueña con París 2024

Guadalajara.— El tenis mexicano hizo historia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, porque volvió a tener representantes compitiendo en la justa, luego de 25 años de ausencia. Una de las raquetas tricolores que acudió a Japón fue Giuliana Olmos, quien manifestó su deseo de volver a la gran justa.

“Me encantaría ir a París [2024]”, confesó la medallista de bronce en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

Aunque reconoce que no vive su mejor momento en el ranking WTA, hecho que podría impedirle representar a México, así que analiza no competir en los próximos Juegos Panamericanos de Chile.

“Ha bajado un poquito mi ranking y no sé si es mejor no jugar Panamericanos, para ir a un torneo donde puedo ganar puntos y sumar a mi ranking”, comentó quien hoy en día es número 24 en la modalidad de dobles.

Olmos explicó que si 2024 no fuera año olímpico, “seguro iría a los Panamericanos”, certamen en el que ya compitió, en la edición Lima 2019.

Así que Giuliana pone en la balanza saber que “si gano” en Chile, “no me va a ayudar a llegar a París; por eso, quiero sumar puntos”.

La gira de Gugu continuará por Asia, donde hay agendados dos torneos categoría 500, y en Beijing se realizará el último 1000. Estos tres certámenes le podrían ayudar para sumar unidades. Actualmente, presume tres mil 275.

“Voy a ver cómo me va estas semanas. Espero que bien. Siento que todavía estoy jugando bien, aunque los resultados no han estado ahí. Sólo me tengo que enfocar en mi juego y, en algún momento, llegarán los resultados”, indicó la nacida en Austria.

Olmos también sabe que ir aumentando sus unidades la volverá a instalar dentro de las mejores.