La Selección Mexicana con el reto de 'levantarse' bajo las órdenes de Jaime Lozano

¿Comienza la era o el interinato de Jaime Lozano al frente de la Selección Mexicana? Difícil saberlo, pero por ahora, el timonel tricolor se enfoca en el arranque de la Copa Oro y no quiere pensar en nada más.

“[El comisionado presidente de la FMF] No me pidió, ni me exigió otra cosa, me pidió que le ayudara con esto. Sí, aspiro a dirigir un Mundial, me gustaría quedarme, pero hoy pienso en este torneo y nada más. No puedo pensar más allá”, declaró Jimmy en su primera conferencia de prensa.

Este domingo es su debut contra Honduras en el Estadio NRG, pero su trabajó inició días atrás, cuando tuvo que cambiar el chip a un plantel golpeado tras el fracaso en la Nations League; hoy el ambiente parece ser distinto.

“Yo los veo bien, contentos, con sed de revancha y bueno, ansiedad por que esto inicie. El plantel es muy bueno, afortunadamente conozco a muchos desde los torneos preolímpicos, otros ya fueron al Mundial… Es una gran Selección”, aseveró.

Lozano Espín no teme a la presión que genera la Selección Mexicana y asegura que “somos los favoritos para ganar la Copa por lo que se ha conseguido en la historia, pero el compromiso es el mismo”.

Mientras tanto, Guillermo Ochoa, capitán del Tri, apuntó que el combinado nacional se debe levantar y recuperar la Copa para México.

“No se puede arreglar el pasado, pero sí el presente. Hay que levantarse, recuperar la Copa y llevarla de vuelta a casa”, apuntó el portero.