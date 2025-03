La piloto mexicana Regina Sirvent sueña con ser una inspiración; “A las mujeres, les digo que no tengan miedo”

Por las venas de Regina Sirvent corre sangre cargada de adrenalina y pasión por la velocidad.

Mucha velocidad.

Todo se debe a que su abuelo, José, le heredó esa devoción por los motores, ya que corrió en rally en la década de los 70. A sus 22 años, la piloto mexicana sabe de la responsabilidad que tiene, debido a que se convertirá en un referente para las futuras generaciones de mujeres que quieran incursionar en el mundo del automovilismo. “Fuera de mis resultados en pista, uno de mis objetivos es poder abrir más puertas para todas esas chicas que tienen un sueño en el mundo del automovilismo y no sólo como pilotos, sino como ingeniera, mecánica o en medios de comunicación. Quiero demostrarles que hay un espacio para todas ellas, hoy en día se ven más mujeres en la categoría de trucks”, comentó Regina.

Por otra parte, con motivo del 8M, la joven conductora invitó a todas las mujeres a que vayan en búsqueda de cumplir sus metas, sus sueños, sus aspiraciones, sin temor a equivocarse, ya que esa será la única manera en que podrán lograr los objetivos que se tracen durante su vida.

“A todas las mujeres les digo que no tengan miedo a cometer errores, de ellos es de los que más se aprende en todo momento. Muchas veces nos da miedo intentar algo por temor a lo que van a decir los demás, pero hay que intentarlo y si no sale, ser resilientes y no darse por vencidas. Apoyen una a la otra para que el camino de aprendizaje sea más corto”, concluyó.