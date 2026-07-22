Cada vez falta menos para noviembre, mes en el que la Selección Mexicana Femenil disputará el Campeonato de la Concacaf W, torneo que otorga boletos para la Copa del Mundo de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dos objetivos que se han convertido en la prioridad.

La escuadra nacional busca romper la barrera de los dos ciclos anteriores, en los que se quedó fuera de ambas justas.

El recorrido hasta este punto ha sido positivo, con grandes actuaciones y una muestra constante de solidez en la plantilla dirigida por Pedro López.

Andrea Rodebaugh, directora de Selecciones Femeniles, acepta que desde antes de estar siquiera clasificadas a este juego ya pensaban en él y ahora está cada vez más cerca.

“Desde que terminó la Copa Oro en marzo empezamos ya la preparación para ese partido [contra Haití]. A enfocarnos en la preparación, creo que vamos en buen camino, creo que los resultados se nos han dado y eso nos da mucha motivación”, aseveró la directiva.

La Selección Nacional ha conectado de gran manera con su afición en los últimos meses, por lo que existe una gran expectativa por el torneo que se jugará en Dallas, donde enfrentarán a Haití.

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