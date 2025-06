La mexicana Regina Sirvent sueña con llegar a NASCAR Cup Series; "El automovilismo no es para hombres ni mujeres, es para pilotos"

Este domingo, se llevó a cabo la carrera Pedro Rodríguez 60 de la NASCAR México Series y la piloto mexicana Regina Sirvent, la única mujer en la parrilla, terminó en el lugar 29 de 39; sin embargo, mantiene vivo su deseo de competir algún día en la NASCAR Cup Series.

Con el ejemplo de Daniel Suárez, a quien alabó asegurando que "está poniendo el nombre de México en alto", la piloto nacida en Ciudad de México reveló que "mi sueño desde chiquita ha sido correr la NASCAR Cup Series, aunque nos vamos poniendo objetivos para llegar a la meta. Ahorita me encantaría poder entrar a Playoffs de NASCAR México".

"Esta temporada hemos tenido altibajos, pero también ya hicimos el debut en ARCA Menards Series en Estados Unidos con el apoyo de Por Amor A Puebla, demostrando que México también tiene un gran talento y convirtiéndome en la primera hispana en correr en esa categoría", continuó.

Sirvent es un ejemplo para todas las mujeres apasionadas por el automovilismo y dejó un mensaje para todas ellas que sueñan con convertirse en pilotos.

"El automovilismo no es para hombres ni mujeres, es para pilotos. Eso es lo que trato de demostrar cada carrera. Mientras hagas todos los sacrificios que conlleva ser piloto podrás lograr grandes cosas" agregó.

Este fin de semana, no tuvo los mejores resultados en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el motivo es por la presión que jugó en su contra, "no por ser mujer, sino por estar en casa. Nunca he sentido tanta presión por la gente que viene y quieres darles un buen sabor de boca".

Para que lleguen más mujeres al deporte motor, Sirvent cree que se debe al lema 'cuando puedes verlo, puedes hacerlo'.

"Que nos vean a Katherine (Legge), a mi, que vean que es posible y vean una cara conocida las motiva a hacerlo. En cuanto más mujeres suban de las categorías de kartismo se seguirán abriendo puertas" concluyó.

