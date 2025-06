Daniel Suárez vivió una tarde inolvidable tras ganar la NASCAR Xfinity Series; "La victoria de hoy es igual de grande que el campeonato"

Seguramente todo aquel que desea convertirse en piloto sueña con una jornada como la que vivió Daniel Suárez este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Su victoria en la NASCAR Xfinity Series no sucedió de forma ordinaria; de hecho, en su opuesto, fue extraordinaria. En una prueba de destreza, coraje y una excelente habilidad al volante, el regiomontano remontó del último lugar hasta la cima del campeonato para consagrarse en su país.

🗣️ “Este sentimiento se quedará conmigo para toda la vida”



Daniel Suárez da sus primeras palabras tras conquistar la NASCAR Xfinity Series y confiesa que va a festejar “una o dos horas y después a prepararse para mañana” pic.twitter.com/E89PaMkXNA — Universal Deportes (@UnivDeportes) June 15, 2025

"La victoria de hoy es igual de grande que el campeonato. Es muy especial ganar enfrente de todos ustedes... Después del choque yo le dije a mi esposa: 'a mi me ponen contra la pared y regreso peleando', y así tiene un sabor más bonito. Salir de atrás y ganar la carrera" declaró en conferencia de prensa.

Esta no es la primera vez que Suárez gana en México y de hecho, al recordar su primer y último triunfo como piloto de NASCAR México Series en el AHR, aseguró que "este lugar y yo nos llevamos bien".

Lee también Daniel Suárez saldrá décimo en la NASCAR Cup Series; Shane van Gisbergen toma la pole

La última vez que Suárez ganó en esta categoría de NASCAR fue hace nueve años. Sin embargo, a pesar de chocar en la carrera de clasificación en la primera vuelta, demostró ser uno de los mejores pilotos en el serial y que "todo pasa por algo. Dios me quiere mucho y por algo le di en su ma... a ese carro".

Con 33 años y ante uno de los triunfos más emotivos de su carrera, se tomó un tiempo para ver hacia atrás y recordar sus inicios.

"Llevo adentro los sacrificios que tuvo que hacer mi familia para que yo esté aquí. Mi viaje ha sido completamente diferente al 99 por ciento de los pilotos, no ha sido fácil, no vengo de una familia de dinero y he tenido que trabajar duro. Si no la hubiera tenido tan duro yo no hubiera llegado porque todos esos momentos de la vida me hicieron más fuerte y más luchador y simplemente me crearon lo que soy el día de hoy" agregó.

Lee también La mexicana Kenia Lechuga ganó medalla de oro en la Copa del Mundo de Remo; agradeció a CONADE el apoyo

Ahora, Suárez deberá prepararse para correr este domingo en la NASCAR Cup Series, donde saldrá en décimo lugar. Por lo mismo, dejó en claro que hoy no va a festejar en el Ángel de la Independencia... "eso es mañana".