La mexicana Carlota Garibay cae en su debut en el torneo WTA 125 en Querétaro

El Querétaro Open WTA 125 dio inicio este lunes en las canchas de arcilla del Club Campestre de la ciudad queretana, donde la juvenil mexicana Carlota Garibay Romero debutó en el circuito de la WTA, pero no pudo superar la francesa Selena Janicijevic, quien se impuso con un contundente 6-1, 6-0 en apenas 51 minutos.

Janicijevic, de 23 años y con experiencia en torneos WTA 250 y 125, mostró su superioridad y ritmo competitivo, respaldada por sus recientes finales en torneos W50. La francesa, que alcanzó los cuartos de final en el WTA 250 de Iasi, en Rumania, y las semifinales en el WTA 125 de Contrexeville el año pasado, no dio tregua a Garibay, quien, a pesar de la derrota, sumó una valiosa experiencia en este nivel.

En otro duelo de la primera ronda, la estadounidense Hanna Chang avanzó al derrotar a la japonesa Yuki Naito por 7-5, 6-2.

Lee también Renata Zarazúa se proclama campeona del W100 Macon al derrotar a Anna Rogers

Chang, finalista en el WTA de Charleston 2024, enfrentó resistencia en el primer set, donde Naito mostró un buen porcentaje de primer saque, pero también cometió seis dobles faltas. En el segundo parcial, Chang elevó su nivel, rompió el saque de la nipona en el octavo game y aseguró su pase a la siguiente fase tras un encuentro disputado.

Definidos los boletos de la clasificación para el Querétaro Open

Tres jugadoras aseguraron su lugar en el cuadro principal del torneo. La estadounidense Katrina Scott, de 21 años y rankeada 461 en la WTA, dominó a la australiana Alexandre Osborne con un marcador de 6-1, 6-0 en una hora y 14 minutos.

Por su parte, la rusa Elina Neply, cuarta sembrada en la qualy y 669 del mundo, superó a la colombiana María Herazo por 7-6 (4), 6-3 en una hora y 48 minutos.

Lee también Abierto Mexicano de Tenis reforzará protocolos de alimentación; trabajará junto con la ATP para evitar bajas

El último boleto al cuadro principal fue para la estadounidense Haley Giavara, quien venció a la eslovena Katarina Novak por 7-5, 4-6, 6-4 en un maratónico partido de dos horas y 38 minutos.

El Querétaro Open reparte una bolsa de 115 mil dólares en premios y 125 puntos WTA para la ganadora.