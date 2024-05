La mexicana Arantxa Cossío logra histórica calificación a los Juegos Olímpicos en Tenis de Mesa

La delegación mexicana que participará en la próxima edición de los Juegos Olímpicos de París 2024 sigue creciendo con el paso de los días, ahora sumando un histórico boleto en Tenis de Mesa.

Luego de la destacada actuación de Arantxa Cossío, tenismesista que con una gran actuación la segunda etapa de Clasificación Olímpica de las Américas en Perú, logró asegurar su boleto a tierras galas.

Un hecho que la convirtió en la primera mujer representante de su deporte, que nacida en México participará en los Juegos Olímpicos.

La joven de 20 años de edad, y quien hace unos meses se convirtió en medallista en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, se llevó el reconocimiento al derrotar en la final a la venezolana Roxy González por marcador de 4-1.

Luego del resultado, Cossío compartió su alegría y en entrevista con Conade, se mostró agradecida por lo ocurrido.

"No tengo palabras para expresar lo feliz y orgullosa que me siento. La verdad es que el torneo fue agotador, pero me mantuve y pude salir victoriosa. Nos vemos en París”, finalizó.