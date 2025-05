La maldición del Toluca en el estadio Nemesio Díez; América podría aprovecharla en la Final de la Liga MX

El Diablo sufre un infierno en su casa cuando se trata de series finales. El Toluca no la ha pasa del todo bien en el estadio Nemesio Díez y el domingo reciben al América para definir el campeón del torneo Clausura 2025.

Los Diablos Rojos no ganan un partido de serie por el título en la Bombonera desde 2003, cuando se impusieron 4-1 (global 4-2) al Morelia en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Desde entonces, han disputado ocho duelos en casa (una por la Concacaf) y no han podido ganar. Han logrado coronarse, pero por marcador global o en tanda de penaltis, pero sin conseguir la victoria en los 90 minutos disputados en el infierno.

En los torneos Apertura 2005 (Empate 3-3 vs Rayados), Apertura 2008 (Derrota 0-2 vs Cruz Azul) y Bicentenario 2010 (Empate 0-0 vs Santos) se coronaron, pero no lograron ganar en casa.

En los torneo Apertura 2006 (1-2 vs Guadalajara), Apertura 2012 (0-2 vs Xolos), Clausura 2018 (empate 1-1 vs Santos) y Apertura 2022 (1-5 vs Pachuca), cayeron ante su afición.

En la Copa de Campeones de la Concacaf de 2014-15 también dejaron escapar un título. Empataron 1-1 contra Cruz Azul y por gol de visitante dejaron escapar la justa internaciones.