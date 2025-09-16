La Inteligencia Artificial predice al ganador del partido entre Chivas y Tigres

La victoria del Guadalajara ante el América sirvió como una bocanada de aire fresco para las Chivas que, este miércoles, enfrentarán una nueva prueba complicada, ahora contra Tigres, por el partido pendiente de la jornada 1 del Apertura 2025. Para muchos es un partido de pronóstico reservado; sin embargo, la Inteligencia Artificial ya tiene a su favorito.

En caso de los felinos, el empate contra León les dejó un sabor amargo que buscan quitarse con un triunfo en el estadio Akron.

Actualmente, las Chivas ocupan el lugar 12 de la tabla de posiciones con 7 unidades, y si bien una victoria contra Tigres no los mete en zona de clasificación vía Play-In, los acerca y renueva sus aspiraciones para este torneo con lo que serían dos victorias consecutivas contra rivales de jerarquía. En cambio Tigres, está en el quinto escalón con 14 puntos y otros tres los igualaría con el América en el tercer puesto.

De acuerdo a Copilot, el sistema de Inteligencia Artificial de Microsoft, Tigres es el máximo favorito a ganar el partido con 40 por ciento de probabilidades, mientras las Chivas tienen 32 por ciento probabilidades de vencer. Finalmente, las chances de que empaten son del 28 por ciento.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO CHIVAS VS TIGRES?

Día: miércoles 17 de septiembre

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Amazon Prime

