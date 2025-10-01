Después de imponerse ante las "Águilas" del América en el pasado Campeón de Campeones, los "Diablos Rojos" de Toluca llegarán a la Dignity Health Sports Park en Carson, California, con un objetivo en mente: coronarse en la Campeones Cup 2025.

Mientras la noche cae en el recinto, los escarlatas le harán frente al LA Galaxy de la Major League Soccer.

Para este compromiso, Antonio Mohamed —director técnico de Toluca— advirtió que en la institución no están conformes con los dos títulos que han obtenido: anhelan más, por lo que lucharán para imponer un dominio ante los "Galácticos".

“No hay mejor satisfacción que ganarlo, ese es el objetivo que tiene este grupo y por eso venimos, para buscar lo máximo: que es ganar. El equipo tiene que competir hasta el final y tener esa hambre de gloria, que estoy seguro que nosotros tenemos”, sentenció el estratega.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido desde el Dignity Health Sports Park.

Minuto a minuto LA Galaxy vs Toluca; hoy, miércoles 1 de octubre