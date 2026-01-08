La Fórmula E cuenta con más de 6 millones de aficionados en México; el 46 por ciento son mujeres

México ha estado presente en el calendario de la Fórmula E desde la Temporada 2, lo que ha creado una conexión especial con todos los involucrados en la categoría eléctrica. Uno de los “enamorados” del país es Alberto Longo, cofundador del serial, quien ve a México como la “casa” del campeonato.

Este sábado 10 de enero, el Autódromo Hermanos Rodríguez quedará inmortalizado en la historia de la categoría, ya que será sede de la carrera número 150, una coincidencia que, aunque fortuita, llena de satisfacción al directivo español.

El país ha sido testigo de la notable evolución del campeonato, en especial en el desarrollo de los monoplazas, un factor que añade un matiz sentimental al fin de semana y refuerza el vínculo especial de Longo con México.

“Es un auténtico orgullo que, por motivos de suerte, la carrera número 150 se celebre aquí. Es un sitio muy especial para mí (la CDMX). Nos sentimos como en casa; no lo decimos por ser promotores de la Fórmula E, los propios pilotos sienten que México siempre deja algo especial”, expresó Longo.

¡La carrera 150 de la Fórmula E será aquí! 🇲🇽🤩



México ha sido testigo de la evolución de la categoría eléctrica, algo que pone contento a Alberto Longo.



Este sábado 10 de enero el Autódromo Hermanos Rodríguez vivirá historia.🥳 pic.twitter.com/JzlLiLrG3b — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 8, 2026

En las últimas tres temporadas, el ganador de la carrera en la capital mexicana se ha convertido en campeón del mundo, una peculiaridad que le da un atractivo adicional a la fecha en el Autódromo de la Magdalena Mixhuca.

“Esta carrera va a ser distinta a cualquiera que se haya visto hasta ahora, y eso que ya llevamos 10 ediciones”, confesó el director ibérico.

De acuerdo con Alberto Longo, México concentra alrededor de 6.4 millones de aficionados, de los cuales el 46 por ciento son mujeres, una estadística que enorgullece al directivo sevillano y refuerza su agradecimiento con la afición tricolor. A nivel mundial, añadió, la distribución es de 51 por ciento hombres y 49 por ciento mujeres.