México, el destino que llevó a la Fórmula E al lugar con el que soñaba

Alberto Longo nunca esconde su amor por México, país que pone como ejemplo para el resto de los destinos que acogen a la Fórmula E a lo largo de cada temporada.

Para el director general de la categoría, el e-Prix de la Ciudad de México representa todo lo que buscan en las distintas ciudades que conforman su amplio calendario de carreras.

“Gracias a México, tenemos una empresa enfocada en que todos los países deberían tener una afición como la mexicana, para que podamos dar ese paso que aún nos hace falta”, explicó el directivo.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se ha encargado de proyectar una imagen única para los aficionados de todo el mundo, especialmente cuando los monoplazas recorren el Estadio GNP, uno de los lugares favoritos de Longo.

“México nos ha dejado todo. Nos ha demostrado que los eventos con pasión cruzan fronteras y traspasan las pantallas de televisión. Un estadio lleno y vibrante hace que vibre todo el mundo”, dijo el español.

Esta temporada, la Fórmula E cumple 11 años compitiendo en México (10 en la CDMX y uno en Puebla), convirtiéndose en el único serial automovilístico que ha corrido sin interrupciones en territorio nacional. Este fin de semana, vuelve a la Magdalena Mixihuca.

En México, Longo y su equipo alcanzaron lo que siempre habían soñado, por lo que el aprecio hacia el país es especial.

“México —para nosotros— ha sido la confirmación de que podíamos ser grandes y, al día de hoy, si lo somos, es gracias a México y a su público”, sentenció.