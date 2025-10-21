La batalla es fuera del ring

En un deporte históricamente dominado por hombres, Montserrat Raya ha inmortalizado su nombre con fuertes combinaciones y la guardia en alto.

La dos veces campeona mundial no sólo ha conquistado títulos en el encordado, sino que ha enfrentado —y vencido— los prejuicios que durante años han marginado a las mujeres en el boxeo.

La histórica peleadora habló de la resistencia de las mujeres y cómo, pese a contar con un escenario adverso, han logrado ganar terreno.

“Llevo 17 años en este medio. Fue difícil al inicio. Me tocó no tener camerino para mujeres. Yo subía a boxear con hombres, ya que no había más chicas. He visto cómo ha ido creciendo el boxeo femenil. Ahora, en los gimnasios hay más mujeres, se han roto tabúes. No estamos en el punto máximo, como quisiéramos, pero vamos por buen camino”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Raya, quien tuvo su primer combate al mes de comenzar a practicar, recordó los comentarios que se dieron al verla subir al ring. Le pedían alejarse de este deporte por ser violento, enfocándose en tener una familia y cuidar un hogar.

Sin embargo, ella nunca claudicó y ha ganado varias batallas, dentro y fuera del ring.