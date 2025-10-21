Montserrat Raya, orgullosa de su exitosa trayectoria 

Con dos títulos mundiales en su vitrina (peso mosca en 2017 y átomo en 2018), así como una carrera forjada con base en esfuerzo, Montserrat Raya ha puesto su nombre en los lugares más importantes del boxeo femenil, ganándose un sitio entre los grandes representantes del país.

Motivo de orgullo para la pugilista, quien se dijo afortunada por dedicarse a lo que más ama y compartir sitios de privilegio con grandes leyendas.

“Es un orgullo máximo formar parte de la lista de campeones del mundo de México en el boxeo. Soy la primera en coronarme en la división mosca. Sé que, con más buenos resultados, volveré a ser campeona”, comentó.

La exmonarca, y una de las pocas tricolores en lograr campeonatos en distintas divisiones, recordó el peso de ser la mejor del mundo, una etiqueta que la hizo mostrar su mejor versión para no defraudar.

“Ser campeona del mundo es una responsabilidad. Los ojos del mundo y el medio boxístico están sobre ti. No puedes dejar dudas; tienes mayor disciplina”, dijo.