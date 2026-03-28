La afición también juega: del Clausura 2026 al vértigo del Apertura

Por momentos, el futbol mexicano parece no detenerse nunca. Apenas toma aire, y ya está otra vez corriendo. Así está hoy la Liga MX: con el Clausura 2026 entrando en su zona más tensa, esa donde cada punto pesa como si fuera el último, y con el horizonte inmediato del Apertura asomándose como una promesa —o una amenaza— de continuidad vertiginosa.

Pero hay algo distinto en el ambiente. No es sólo la tabla, ni la Liguilla que se perfila para mayo. Es la narrativa que rodea al torneo: la afición ha dejado de ser espectadora para convertirse en protagonista simbólica de una liga que busca reconectar con su esencia.

La imagen que circula —ese mosaico de camisetas, colores, identidades— no es casualidad. Es un recordatorio de que el futbol mexicano, más allá de sus formatos o calendarios comprimidos, sigue siendo un fenómeno profundamente emocional. Ahí están todos: el del jersey clásico, el del equipo de provincia, el del “grande” que exige títulos. Todos sentados en la misma banca imaginaria, como si el juego los igualara.

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Y mientras tanto, el Clausura 2026 sigue su curso.

La pausa por la fecha FIFA enfrió el ritmo, pero no las urgencias. El torneo se reanudará el próximo 3 de abril con la jornada 13, punto de partida de un cierre donde ya no hay margen de error. En mayo, la Liguilla volverá a imponer su propia lógica: la de los que llegan mejor… y la de los que simplemente resisten.

Porque en esta liga no siempre gana el más constante, sino el que entiende cuándo apretar.

En paralelo, el calendario ya dicta el siguiente capítulo. El Apertura 2026 comenzará en julio, casi al mismo tiempo que el eco de la Copa del Mundo todavía resuene. Un cruce simbólico potente: mientras el planeta mira el futbol global, México seguirá corriendo su propia historia local.

Ahí es donde la liga se juega algo más que puntos.

Porque en medio de calendarios saturados, formatos discutidos y exigencias comerciales, el reto sigue siendo el mismo de siempre: no perder a la gente. No diluir esa conexión que convierte a un partido en algo más que 90 minutos.

Por eso la apuesta visual y narrativa de “La Liga de la Afición” no es menor. Es un intento —quizá necesario— de recordar que sin tribuna no hay espectáculo, y sin identidad no hay liga que resista el paso del tiempo.

El Clausura 2026 está por definir a sus sobrevivientes. El Apertura ya espera en la puerta. Pero entre uno y otro, lo que realmente está en juego es algo más profundo: quién sigue creyendo en este futbol… y por qué.

Porque al final, como siempre, la afición también juega.

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