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Federación Mexicana de Futbol reconoce el legado de Alberto de la Torre por su gestión entre 2000 y 2006

Federación Mexicana de Futbol reconoce el legado de Alberto de la Torre por su gestión entre 2000 y 2006

La rindió homenaje a Alberto de la Torre, quien encabezó el organismo entre los años 2000 y 2006.

El acto tuvo como propósito reconocer su legado, así como su influencia en la consolidación institucional y deportiva del futbol mexicano.

Durante la ceremonia, el exdirectivo estuvo acompañado por su familia, entre ellos su esposa María de Lourdes Patricia Salcedo, sus hijos y nietos, además de invitados cercanos que formaron parte del evento.

El reconocimiento incluyó la develación de su retrato oficial como expresidente de la FMF, así como la entrega de una réplica conmemorativa y un jersey de la Selección Nacional. También se presentó una fotografía institucional que reunió instantes emblemáticos de su administración al frente del futbol mexicano.

El evento fue encabezado por Mikel Arriola, quien resaltó la importancia de la etapa liderada por De la Torre dentro de un periodo clave para el crecimiento del balompié nacional.

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Federación Mexicana de Futbol reconoce el legado de Alberto de la Torre - Foto: Cortesía
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¿Qué dijo Mikel Arriola sobre los aportes de Alberto de la Torre al futbol mexicano?

“Hablar de Alberto de la Torre es hablar de liderazgo en momentos importantes, de decisiones que marcaron el rumbo de nuestra Federación y de una visión que contribuyó a fortalecer la estructura de nuestro futbol”, señaló Arriola.

Asimismo, el dirigente subrayó uno de los logros más destacados de aquella administración: “El legado de Alberto de la Torre es haber fortalecido la estructura de nuestro futbol, impulsar procesos de largo plazo y lograr hitos como el Campeonato Mundial Sub-17 de 2005, logro que impulsó el desarrollo de las fuerzas básicas del futbol mexicano y que sigue dando resultados hasta hoy”.

Por su parte, Alberto de la Torre agradeció el gesto y enfatizó la relevancia de la continuidad en los proyectos deportivos. “El desarrollo del futbol no se construye únicamente con resultados inmediatos, sino con visión, estructura y compromiso a largo plazo”, expresó.

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Federación Mexicana de Futbol reconoce el legado de Alberto de la Torre - Foto: Cortesía
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