La afición del Atlante manifiesta su malestar, tras el veto en el Estadio Ciudad de los Deportes

El Atlante logró quedarse con el título del Clausura 2024 de la Liga de Expansión MX al derrotar (4-1) a los Leones Negros en el marcador global.

Los Potros de Hierro levantaron el título en el Estadio Jalisco el pasado domingo para seguir demostrando su poderío en la división de plata.

Sin embargo, los festejos de la afición azulgrana quedaron manchados por el castigo que les impuso la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

El organismo de la FMF decidió vetar al grupo de animación del Atlante por ingresar al inmueble de Los Melenudos, cuando no está permitido.

La sanción se aplicó para el Campeón de Campeones de la Liga de Expansión ante Cancún FC en el Estadio Ciudad de los Deportes.

#Video📹 "El castigo es injusto, no sabemos por qué nos sancionaron", aseguran integrantes del grupo de animación del Atlante que no podrán ingresar al Estadio Ciudad de los Deportes 🚫

La afición del Atlante, contra el veto en el Estadio Ciudad de los Deportes

No obstante, los seguidores de El Equipo del Pueblo manifestaron su inconformidad por la prohibición de acceder al recinto azulgrana.

“Se nos hace injusto porque en primera división las barras van a los estadio de visita, [entonces] no sé si por ser de segunda o por ser el Atlante nos castigan”, compartieron integrantes de la Orquesta Azulgrana para EL UNIVERSAL Deportes.

De acuerdo con los aficionados, los grupos de animación de Atlante y Leones Negros convivieron sin problema alguna en las inmediaciones del Jalisco, por lo que no entienden el veto.

“Para no provocar, entramos separados en grupos pequeños, no como porra. No sabemos por qué la sanción. Justamente estamos en un grupo de barras contra la violencia”, manifestaron.

A pesar de la sanción, los seguidores del Atlante se dieron cita en el Estadio Ciudad de los Deportes para alentar a los Potros de Hierro porque “están vetados los instrumentos, pero no nuestra voz”.