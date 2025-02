El tenista australiano Nick "King" Kyrgios ha anunciado su retiro del UTS Guadalajara 2025 debido a una lesión abdominal que no ha logrado superar.

El italiano Fabio Fognini tomará su lugar en el evento que se llevará a cabo este fin de semana en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan.

La baja de Kyrgios se debió a una lastimadura ocurrida tras su participación en el Abierto Italiano en enero pasado, donde sufrió un desgarro abdominal en su partido de primera ronda contra el británico Jacob Fearnley.

La lesión se agravó en un partido de dobles en Melbourne Park junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis.

¿Qué comentó el tenista australiano tras su baja del Guadalajara UTS 2025?

"Hola, fans mexicanos de UTS. Lamento mucho compartir con ustedes que no podré competir en UTS Guadalajara este año. Mis últimos exámenes médicos tristemente acaban de mostrar que no me he recuperado lo suficiente de mi lesión abdominal para poder competir en UTS en febrero. Estoy muy frustrado, pero necesito que mi cuerpo se recupere antes de poder volver a jugar partidos", comunicó Kyrgios.

Este sería el segundo evento de Kyrgios en el UTS Tour después de su actuación en Nueva York el año pasado, donde logró una victoria ante Casper Ruud.

Con su ausencia, Fabio Fognini, bajo el sobrenombre de 'Fogna' se integrará al Grupo A, que incluye a Casper Ruud, Denis Shapovalov y Adrian Mannarino.

El Grupo B del UTS tapatío estará conformado por Tomas Machac, Flavio Cobolli, David Goffin y Jakub Mensik, quienes también buscarán su lugar en la fase final de este torneo que distribuye más de un millón de dólares en premios.

¿Quién es el tenista italiano Fabio Fognini?

Fognini llegó a ser número nueve del mundo en julio de 2019, ha ganado nueve títulos en su carrera, uno de ellos en México, en el torneo de Los Cabos 2018.

El italiano, conocido por su temperamento explosivo tanto como por su habilidad con la raqueta, arribará a Guadalajara.