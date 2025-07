Keylor Navas es acusado de "escapar como una rata" de Newell's; el reclamo de la prensa argentina

Este martes el portero costarricense Keylor Navas obtuvo su visa de trabajo que habilita su presentación oficial como refuerzo de Pumas; sin embargo, en Argentina siguen descontentos con su llegada al futbol mexicano.

Un famoso periodista, Juan Carlos 'Toti' Pasman, arremetió contra el exguardameta del Real Madrid y lo acusó de mercenario, al dejar Newell's Old Boys "solamente por dinero".

Lee también Chivas lanza polémico comunicado; ¿Fue un mensaje en contra de Chicharito Hernández?

En un programa de DSPORTS Argentina, Pasman criticó las formas en las que Navas manejó su salida de Newell's.

"Lo que hizo Navas no se hace. Lo que hizo Navas de usar a Newell’s para salir del retiro, salir de la inactividad, venir a un futbol competitivo, que tiene buena prensa, buen marketing, como lo es el futbol argentino. Demostrar que todavía estás entero, que no sos un exjugador, rendir y a los seis meses hacer esto de escaparse –iba a decir como una rata—la verdad que no se hace" declaró Pasman.

"Debió cumplir su compromiso con Newell’s porque la verdad la imagen que queda es la de, sí, es un arquerazo campeón de la Champions con el Real Madrid, pero que vino acá nada más como trampolín para volver a un futbol que le pague más, el mexicano, Pumas, conseguir un mejor contrato y Newell’s si te he visto no me acuerdo. Eso no se hace, estuvo muy mal, deja muy mal recuerdo en toda la Argentina" concluyó.

Lee también Chivas omite mención a Chicharito en comunicado; "¿A qué le temen?" critica David Faitelson

¿CUÁNDO DEBUTA KEYLOR NAVAS EN PUMAS?

Su primer encuentro podría ser el viernes 25 de julio frente a Querétaro, en el estadio Corregidora, en actividad de la Jornada 3 del torneo Apertura 2025.

En caso de no debutar en la Liga MX, podría hacerlo el miércoles 30 de julio, en la primera fecha de la Leagues Cup, ante el Orlando City.

Lee también Puma emite comunicado en contra de las publicaciones de Chicharito Hernández; "Creemos en la igualdad"