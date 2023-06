Kevin Álvarez asume el reto de marcar la diferencia en el América

La enorme sonrisa que distingue a Kevin Álvarez contrasta con la seriedad que irradia cada que tiene frente a sí a una cámara profesional y un micrófono.

Atrevido dentro de la cancha, el hasta ahora único refuerzo del América para el Apertura 2023 muta en un chico de respuestas cortas cuando tiene que hablar sobre la misión que está por encarar. Eso sí, presume tener lo necesario para cumplir con las expectativas que el pueblo amarillo ha puesto en él.

“Va a ser un reto muy importante, complicado, pero estoy listo”, sentencia el lateral derecho, quien proviene del Pachuca.

Sus nuevos aficionados no tienen duda. Es por eso que, de inmediato, se ha convertido en uno de los favoritos.

Ayer, tras la práctica de las Águilas, varias chicas le llevaron flores, globos y obsequios.

“Es algo muy bonito. La gente me ha dado mucho apoyo, me lo han demostrado en los partidos amistosos, y eso me hace sentir con más confianza”, reconoce el defensa. “Espero poder regresarles alegrías”.

Para eso lo contrataron. Desde antes de que iniciara el torneo anterior, el entonces timonel azulcrema Fernando Ortiz externó la necesidad de contratar a un lateral derecho. Algunos meses después, la cúpula del club trajo a uno de los mejores dentro del medio nacional.

“Estoy muy contento, la verdad”, admite. “Fue un cambio complicado, pero me he adaptado muy bien y espero hacer grandes cosas”.

Lo que también le dé la posibilidad de volver a la Selección Mexicana, que actualmente tiene a Jorge Sánchez y Julián Araujo en esa zona: “[Hay que] buscar estar de nuevo ahí, seguir compitiendo para poder estar otra vez en el equipo”.



