Santiago Baños rompe el silencio sobre la salida de Fernando Ortiz del América: Le trajimos a Kevin Álvarez

Santiago Baños al fin dio la cara. Después de la incertidumbre tras la eliminación en semifinales ante el Guadalajara, el presidente del América se ha manifestado.

En entrevista para TUDN, el directivo de los azulcrema explicó que la renuncia de Fernando Ortiz en el Estadio Azteca lo tomó por sorpresa y cambió de manera inmediata los planes rumbo al Apertura 2023.

"Bajamos al vestidor, yo estaba en el vestidor de jugadores, él se mete al de cuerpo técnico. Pregunté a prensa si había ido a conferencia, me dijeron que no, luego llega el mensaje de comunicación y dice que acaba de anunciar su salida y yo: ¿Cómo? Si platiqué con él (en ese momento)", declaró en el programa Línea de 4.

Asimismo, apuntó que el plan inicial era seguir con el timonel argentino para el siguiente torneo," tanto que ficharon a Kevin Álvarez, una petición del mismo Tano desde el Clausura 2023".

Baños agregó que Ortiz le confesó que era lo mejor para el equipo, además de que creía que dos o tres jugadores ya no creían en su proyecto.

"Tuvimos intercambio de comentarios. Le pregunté: '¿No hay marcha atrás? No, no hay marcha atrás'. Quedamos en hablar para el día siguiente y seguía en lo mismo y ahí fue. Lo que él me dijo fue que creía que el equipo necesitaba una nueva cara, alguien que inyectara algo diferente y que dos o tres jugadores no creían en su proyecto. Muy poca conversación después del partido y nada más", dijo al respecto.

Santiago Baños confirma la salida de Federico Viñas

El presidente deportivo del América también confirmó que Federico Viñas dejará la institución para ser parte del Grupo Pachuca.

Mauro Lainez, quien estaba a préstamo con FC Juárez volverá al Nido y se mantendrá, mientras que los delanteros que tienen en la lista de opciones se negociarán hasta que se confirme el nuevo cuerpo técnico.