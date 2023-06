André Jardine: Desde ya, quiero conquistar a nuestra gente; sabemos la urgencia del club

La era de André Jardine ha iniciado oficialmente en el Nido. Este miércoles fue presentado en Coapa el técnico brasileño junto a su equipo de trabajo (Carlos Bressane, Victor Gomes, Mario Pérez).

Tras una larga espera, las Águilas ya tienen en casa al nuevo estratega que sueña con dos situaciones portando la playera azulcrema: Conquistar a la afición americanista y alzar el título 14 que tanto se ha negado.

“Sabemos de la urgencia que el club tiene de buscar resultados y conquistas. Asumimos esta responsabilidad. Pido el apoyo total de la afición porque cuando una como la de América está con el equipo, el entrenador se siente querido, juegas con 12, te sientes muy poderoso, invencible", declaró André, quien estará ligado al club por los próximos dos años.

Pero sabe que el respeto y cariño no llegan sin títulos y trabajo de por medio, es por ello que la estrella 14 se ha convertido en una obsesión para Jardine.

"Quiero desde ya pedir de corazón, quiero conquistar a nuestra gente con trabajo, que sientan una energía linda de la banca, que los jugadores quieran siempre más que el rival, que peleen como locos. Vamos a tener una dedicación plena y coherencia muy grande con la ambición que tenemos, pero hay que trabajar”, agregó.

Cuando estaba al frente del Atlético de San Luis, había un equipo que le gustaba sentarse a verlo, como un aficionado más y era el América de Fernando Ortiz. Considera que el futbol puede ser injusto y ahora él quiere darles lo que se les ha negado.

"Me siento a ver un juego porque me gusta ver a un equipo jugar y en aquel momento me dio el sentimiento que América era un equipo que me gustaba ver por sus jugadores y formas. Siempre me quedaba mirando el partido pensaba que había un equipo que ahora o después saldrá campeón. Quiero hacer justicia por este proyecto", aseveró.