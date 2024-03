Kenia Lechuga, con el corazón a prueba de todo

Cuando recibió la noticia, el miedo invadió a Kenia Lechuga. No era para menos. Familiarizada con lesiones menores, la mejor remera mexicana en la actualidad debía someterse a una operación en la cadera y no sabía si podría volver a practicar la disciplina que le ha dado todo.

Era el primer semestre de 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024 parecían simple utopía.

Hoy, son una realidad para Kenia, quien desde pequeña ha superado la adversidad, por lo que el quirófano no la derrotó.

“Fue la primera lesión que me había hecho parar. Normalmente, son contracturas o cosas tranquilas, por las que bajas un poquito el ritmo, pero nunca había sido parar así, estar desde cero”, narra la atleta, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes. “Me puse muy nerviosa, estaba como asustada, tenía mucho miedo de que ya no me permitiera seguir remando”.

No fue así, pero Lechuga admite que esto “fue como una llamada de atención para mi cuerpo.

“Salí súper rápido. La operación fue todo un éxito y me hizo valorar muchísimo más cada competencia y cada día de entrenamiento, además de cuidarme y darle gracias a mi cuerpo por todo lo que hace”, agrega la neoleonesa.

París 2024 serán sus terceros Juegos Olímpicos y por supuesto que sueña con una medalla, pero considera que lo más importante para cualquiera es disfrutar el presente.

“Las medallas, clasificar [a eventos], viene añadido a lo que eres hoy en día”, sentencia. “Si no estás viviendo el hoy, si no estás disfrutando, eso lo sientes como nada... Es más importante disfrutar”.