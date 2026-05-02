Karol G, inspiración y ángel de la guarda de la piloto Tatiana Calderón

”Llegó a mí cuando más lo necesitaba”, recuerda Tatiana Calderón al ser cuestionada sobre su relación con la cantante Karol G, quien se convirtió en un auténtico ángel de la guarda en su carrera.

En 2022, cuando participaba en IndyCar, la piloto colombiana perdió a su principal patrocinador y junto a su hermana (que es su representante), desesperadas buscaron ayuda. Jamás imaginaron que la famosa interprete se interesaría.

“El patrocinador principal del equipo dejó de pagar y ella [Karol G] se enteró y quiso darme la oportunidad, mandando también un mensaje de empoderamiento hacia las mujeres. Es una colaboración increíble, llevar el Bichota en el carro y ver a tantas mujeres inspiradas por ese movimiento que ha creado ella, es increíble”, dijo.

Por otra parte, resalta que cuando se integró a la “Fundación Con Cora”, la cantante le dijo que “nada es imposible”.

“[Me dijo] que no es nada imposible, que quieren todas las mujeres de la Fundación generar un impacto real en la sociedad, entonces ha sido muy bonito. Hemos trabajado el diseño de mi casco este año en Brasil, lo hizo una artista que trabaja también con la Fundación, su nombre artístico es Scifu”, relató Calderón.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.