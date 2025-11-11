Junior H complica logística del América para la Liguilla; ¿las Águilas cambiarán de sede?

Al América le urge regresar al Estadio Azteca, su verdadera casa. Se avecina una nueva traba para su logística de cara a la Liguilla del Apertura 2025; sin embargo, parece que las Águilas tienen todo "bajo control".

El equipo de André Jardine enfrentará a los Rayados de Monterrey en los Cuartos de Final de la Liga MX y ya sea el 29 o 30 de noviembre, tendrán un problema, de nueva cuenta, por un evento simultáneo en la Plaza de Toros México.

Los días sábado 29 y domingo 30 , el cantante mexicano Junior H dará un concierto en La México, afectando de esta manera la logística de los emplumados, que recibirán en alguna de esas fechas el encuentro de Vuelta.

La Alcaldía Benito Juárez prohíbe eventos a la par en La México y en el estadio Ciudad de los Deportes. Esto ya ocurrió y terminó en una suspensión de actividades en ambos recintos.

El recital del compositor de corridos tumbados está programado a las 20:00 horas, por lo que las Águilas buscarían adelantar su compromiso a las 16:00 o 17:00 horas , siempre y cuando la Alcaldía así lo permita.

Cambiar de sede por ahora no es la primera opción del conjunto capitalino. Recordar que en la Final de Ida del Apertura 2024, precisamente ante Monterrey, la jugaron como local en el estadio Cuauhtémoc por una situación similar.

